Vorbeugende Corona-Tests: Hausärzte erwarten mehr Interesse

29.06.2020, 15:27 Uhr | dpa

Bayerns Hausärzte erwarten angesichts der Einführung von Corona-Tests für jedermann zusätzliche Arbeit in den Praxen. "Wir bereiten uns darauf vor, dass es mehr Interesse gibt", sagte der Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbandes, Markus Beier, am Montag. Er begrüßte die Pläne für vorbeugende Corona-Tests. "Es macht Sinn, auch Menschen ohne Symptomatik zu testen. Bisher war aber nicht klar, wer bezahlt wann und wie die Tests." Wie viele Menschen die Möglichkeit für vorbeugende Tests nutzten, müsse man abwarten. Bei zu viel Andrang müsse man möglicherweise bevorzugt Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Pflegepersonal und Menschen in medizinischen Berufen testen.