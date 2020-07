München

Tierpark Hellabrunn wegen Unwetterschäden geschlossen

03.07.2020, 07:59 Uhr | dpa

München (lby/dpa) - Der Tierpark Hellabrunn in München bleibt am Freitag wegen Sturm- und Hagelschäden geschlossen. Wegen des starken Unwetters muss aufgeräumt und müssen Wege gesichert werden, wie der Tierpark auf seiner Website mitteilt. Für bereits gekaufte Tickets werde es Ersatz geben. Alle Tiere in Hellabrunn haben nach den Angaben das Unwetter gut überstanden.