München

Würzburg steigt in 2. Liga auf - FC Ingolstadt in Relegation

04.07.2020, 16:13 Uhr | dpa

Die Würzburger Kickers sind nach einem packenden Finale in der 3. Fußball-Liga doch noch direkt aufgestiegen. Sebastian Schuppan (90.+3 Minute/Handelfmeter) rettete der Mannschaft von Trainer Michael Schiele beim 2:2 (1:1) am Samstag gegen den Halleschen FC den nötigen Punkt. Der FC Ingolstadt schaffte mit einem 2:0 (0:0) am 38. Spieltag beim TSV 1860 München immerhin noch die Relegation am 7. und 11. Juli gegen Noch-Zweitligist 1. FC Nürnberg.

Für die Würzburger trafen Luca Pfeiffer (42.) und schließlich noch Schuppan. Pascal Sohm (37.) und Julian Guttau (54.) waren für Halle erfolgreich. Maximilian Beister (50. Minute) und Eckert Ayensa (82.) ließen die Ingolstädter bis zum Last-Minute-Tor der Würzburger noch auf den direkten Sprung in die 2. Bundesliga hoffen.