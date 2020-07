München

DFL gratuliert Aufsteiger Würzburger Kickers

04.07.2020, 17:22 Uhr | dpa

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Würzburger Kickers zum Aufstieg in die 2. Fußball-Liga gratuliert. "Im Namen der DFL herzliche Glückwünsche zum Aufstieg an die Würzburger Kickers - nach bemerkenswerten Leistungen speziell in den vergangenen Wochen. Die Kickers haben bereits in der vergangenen Saison zum oberen Tabellendrittel gehört, jetzt kehren sie in die 2. Bundesliga zurück", schrieb DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Samstag. "Gratulation an die Mannschaft, an das Trainerteam um Michael Schiele und an alle Verantwortlichen im Club."

Die Würzburger sind dank eines 2:2 in letzter Minute gegen den Halleschen FC am letzten Spieltag der 3. Liga direkt in die 2. Bundesliga aufgestiegen.