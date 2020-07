München

Bis zur Hüfte eingesunken: Bub aus Sumpfgebiet gerettet

06.07.2020, 19:15 Uhr | dpa

Ein Zehnjähriger ist in München an der Isar schwer versumpft. Zu verführerisch sei für ihn und einen Freund ein kleines Sumpfgebiet in der Isar-Au gewesen, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Doch der Bub unterschätzte den schlammigen Untergrund - und versank fast bis zur Hüfte darin. Sein Freund konnte ihn nicht befreien. Zwei Spaziergängerinnen bemerkten die aussichtslose Lage des Buben und alarmierten die Feuerwehr.

Die Helfer gingen wie bei einer Eisrettung vor: Um das Gewicht großflächig zu verteilen, wurden Leiterteile ausgelegt. Schließlich konnten die Retter das Kind mit Schaufeln befreien. Der Bub blieb unverletzt. Der Einsatzleiter habe aber schonmal die Mutter über den bevorstehenden Waschgang informiert, hieß es.