München

Magath erwartet Fortsetzung der Bayern-Dominanz

09.07.2020, 10:45 Uhr | dpa

Der ehemalige Bundesliga-Fußballtrainer, Felix Magath, blickt in die Kamera des Fotografen. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der frühere Bayern-Trainer Felix Magath erwartet eine Fortsetzung der Münchner Dominanz beim Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft. "Vor acht Jahren habe ich gesagt: In den nächsten zehn Jahren wird Bayern Meister. Da fehlen jetzt nur noch zwei Jährchen. Ich kann weit und breit niemanden in der Bundesliga erkennen, der tatsächlich ernsthaft bestrebt ist, dem FC Bayern Paroli zu bieten", sagte Magath der "Bild" (Donnerstag).

"Anscheinend sind alle mit der Situation zufrieden. Es ist überhaupt eine Zufriedenheit im Fußball, die ich irgendwie so unwirklich finde. Der VfB Stuttgart und der Hamburger sind zwei Vereine, die normalerweise unter die ersten sechs Mannschaft gehören - in der ersten Bundesliga!", sagte der 66-Jährige.

Magath, Fußball-Chef von Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers, hält Borussia Dortmund derzeit nicht für einen Titelkandidaten. "Auch Dortmund sehe ich im Moment nicht als Meisterschaftsanwärter. Alle scheinen sich damit abgefunden zu haben, dass es in der Bundesliga nur noch um Platz zwei, drei und vier geht", sagte er.

Gespannt zeigte sich der doppelte Doublegewinner mit dem FC Bayern bei der Personalie Leroy Sané. "Er ist natürlich ein guter Stürmer, gar keine Frage. Ein Spieler, der dadurch auffällt, dass er auch mal mit Einzelaktionen glänzt. Aber er muss jetzt auch einmal zeigen, dass er nicht nur mit einer guten Mannschaft mitspielen kann, sondern dem FC Bayern helfen kann, die Champions League zu gewinnen", sagte Magath. "Er hat großes Potenzial, dies aber nur selten gezeigt. Weder in seinen Vereinen noch in der Nationalmannschaft." Die Münchner hatten Sané in der vergangenen Woche von Manchester City verpflichtet und den 24-Jährigen mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet.