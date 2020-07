München

FC Bayern startet Vorbereitung nach Kurz-Urlaub

20.07.2020, 03:34 Uhr | dpa

Nach einer kurzen Verschnaufpause nimmt der FC Bayern am Montag die Vorbereitung auf den noch ausstehenden Wettbewerb in der Champions League auf. Der Meister und Pokalsieger rechnet sich auch für die Fortsetzung in der Fußball-Königsklasse Titelchancen aus. An diesem Montag steht ein erster Corona-Test an, danach steigert der deutsche Rekordmeister schrittweise sein Pensum. Zunächst ist Training über Videoschalte vorgesehen, dann wird in Kleingruppen geübt, und nach einer Woche schwitzt das Star-Ensemble im Teamtraining.

Ziel der Mannschaft von Trainer Hansi Flick ist das Champions-League-Finale am 23. August in Lissabon. Bevor es zur Endrunde vom 12. August an in Portugals Hauptstadt kommen kann, wartet auf die Münchner noch eine Achtelfinal-Aufgabe. Im Rückspiel muss der FC Bayern gegen den FC Chelsea in der heimischen Allianz Arena noch das Viertelfinal-Ticket lösen. Nach dem 3:0 im Hinspiel sollte das aber kein großes Problem werden.