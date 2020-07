München

Musterfeststellungsklage gegen BEV-Insolvenzverwalter

21.07.2020, 03:05 Uhr | dpa

Die Insolvenz des Billig-Stromanbieters BEV mit Hunderttausenden Betroffenen beschäftigt die Justiz. Am heutigen Dienstag beginnt vor dem Oberlandesgericht München eine Musterfeststellungsklage gegen den Insolvenzverwalter. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) klagt, weil er nicht einverstanden damit ist, wie der Insolvenzverwalters mit den Neukundenboni von rund 100 000 Betroffenen umgegangen ist.

Diesen Neukundenbonus sollten Betroffene nach einem Jahr Vertragsverhältnis bekommen. Hier ist zunächst strittig, was bei Kunden ist, die durch die Insolvenz gar kein Jahr erreichen konnten. Der Insolvenzverwalter will ihnen keinen Bonus zahlen, was die Verbraucherzentrale aber verlangt.

Zudem geht es um die Frage, wie ein solcher Bonus gegebenenfalls abgerechnet würde. Die Verbraucherzentrale will, dass er direkt mit möglichen Forderungen verrechnet würde. Der Insolvenzverwalter möchte dagegen, dass er - wie andere Forderungen auch - zur Insolvenztabelle angemeldet würde. Das macht einen großen Unterschied, denn die Gläubiger werden voraussichtlich nur einen Bruchteil ihrer Forderungen erhalten und dies, wie oft bei großen Insolvenzen, möglicherweise erst nach Jahren. Noch ausstehende Forderungen des Energieversorgers müssten sie aber in voller Höhe begleichen. Daher wäre die direkte Verrechnung für solche Kunden attraktiver. Andere Gläubiger könnten allerdings kritisieren, dadurch schlechter gestellt zu werden.