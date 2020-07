München

Sommerliche Temperaturen in Bayern bleiben

21.07.2020, 07:11 Uhr | dpa

Es bleibt sonnig und warm in Bayern: Der Hochdruckeinfluss setzt sich durch und sorgt für sommerliche Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, erreichen die Temperaturen am Dienstag Werte zwischen 22 Grad in Hof und 29 Grad in Regensburg. Erst im Tagesverlauf kann es laut DWD nördlich der Donau zu Schauern und Gewittern kommen, ab dem Nachmittag steigt auch im Süden das Gewitterrisiko. Nachts kühlt es ab auf 11 Grad in Oberfranken und 16 Grad im Allgäu, Oberbayern und Niederbayern.