München

Wetter in Bayern: Wärmere Temperaturen, Gewitter und Schauer

22.07.2020, 06:44 Uhr | dpa

Etwas wärmere Temperaturen, Gewitter und Schauer prägen am Mittwoch das Wetter in Bayern. An den Alpen und im Vorland ist eine feuchtwarme Luftmasse wetterbestimmend, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München am Mittwoch mitteilte. Ansonsten sorgt ein Hochdruckeinfluss für bis zu 29 Grad in der Oberpfalz und 22 Grad in Oberfranken. Im übrigen Bayern sollen die Temperaturen meist bis zu 26 Grad erreichen. Im Tagesverlauf kann es in Richtung der Alpen zu Schauern und Gewittern kommen. Nachts kühlt es ab auf 16 Grad in Würzburg und Fürstenzell in Niederbayern sowie auf bis zu 12 Grad in Hof.