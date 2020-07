München

Bis 2024 sollen 200 Millionen Euro in neue Radwege fließen

24.07.2020, 00:35 Uhr | dpa

Für einen besseren und sichereren Fahrradverkehr will der Freistaat in den kommenden Jahren rund 200 Millionen Euro in das Streckennetz investieren. Details dazu will Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) heute (9.00 Uhr) in Putzbrunn bei München verkünden. Ziel der Staatsregierung ist es, dass bis 2025 in Bayern 20 Prozent aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Landesweit liegt der Radverkehrsanteil derzeit bei 11 Prozent bezogen auf die Zahl der zurückgelegten Wege (Stand 2018). Mit dem Bau neuer Radwege an Bundes- und Staatsstraßen soll der Freistaat nicht nur fahrradfreundlicher werden, auch die Unfallgefahr soll sinken.