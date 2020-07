München

Söder über Hans-Jochen Vogel: "herausragende Persönlichkeit"

26.07.2020, 15:48 Uhr | dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den früheren SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel als herausragende Persönlichkeit gewürdigt. "Über Parteigrenzen hinweg genoss er durch seine glaubwürdige Politik und authentische Art höchstes Ansehen", sagte Söder am Sonntag. "Als Oberbürgermeister der Stadt München hat er die Entwicklung der Stadt entscheidend mitgeprägt und sich auch später stets in den Dienst der Gesellschaft gestellt. Der Freistaat trauert um Dr. Hans-Jochen Vogel." Der SPD-Politiker war am Sonntagmorgen im Alter von 94 Jahren gestorben.