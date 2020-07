München

Trauerfeier für SPD-Politiker Vogel am Montag

29.07.2020, 13:01 Uhr | dpa

Die Trauerfeier der Stadt München für den früheren SPD-Vorsitzenden und Alt-Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel findet am Montag im Kulturzentrum Gasteig statt. Sie werde ab 10.30 Uhr auch als Livestream übertragen, kündigte die Stadt am Mittwoch an. Vogel war am Sonntag im Alter von 94 Jahren gestorben.