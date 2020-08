München

Trauerfeier für SPD-Politiker Vogel

03.08.2020, 01:16 Uhr | dpa

Abschied von Hans-Jochen Vogel: Freunde, Familie und Weggefährten wollen sich heute in München von dem früheren SPD-Vorsitzenden verabschieden. Die Trauerfeier für den verstorbenen Münchner Alt-Oberbürgermeister soll im Kulturzentrum Gasteig stattfinden und auch als Livestream übertragen werden. Unter den erwarteten Trauergästen sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Vogels Witwe Liselotte werden Trauerreden halten. Vogel war am 26. Juli im Alter von 94 Jahren gestorben. Die Beerdigung fand am Freitag im Familienkreis statt.