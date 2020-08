München

Hochsommerliches Wochenendwetter in Bayern erwartet

07.08.2020, 07:35 Uhr | dpa

Das Wochenende in Bayern wird sonnig und heiß. Am Samstag seien nur wenige Quellwolken zu sehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 37 Grad. Am Sonntag gebe es ebenfalls viel Sonnenschein, die Temperaturen erreichen maximal 37 Grad. Am heißesten werde es westlich des Spessarts.

Der Montag beginnt den Angaben nach ebenfalls sonnig. Im Tagesverlauf sind bei maximal 36 Grad besonders über dem Bergland häufiger Quellwolken sowie vereinzelte Schauer und Gewitter möglich. Für Freitag hatten die Meteorologen ebenfalls viel Sonne, lockere Quellwolken und Temperaturen von bis zu 34 Grad prognostiziert.