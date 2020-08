München

DEU: Nebelhorn Trophy soll im September stattfinden

07.08.2020, 09:04 Uhr | dpa

Die 52. Nebelhorn Trophy der Eiskunstläufer soll vom 23. bis 26. September in Oberstdorf stattfinden. "Wir versuchen sie durchzuführen, wenn uns die Corona-Situation nicht daran hindert", sagte Udo Dönsdorf, Sportdirektor der Deutschen Eislauf-Union, der Deutschen Presse-Agentur. Es hätten bereits Länder ihre Teilnahme angemeldet. "Es wäre meines Wissen der erste internationale Wettbewerb, der zu einer Serie des Weltverbandes ISU gehört, der ausgetragen würde", sagte Dönsdorf.

Die Nebelhorn Trophy ist Teil der ISU Challenger Series und gehört zu den Top 20 Events weltweit. Mit ihr würde wie in den vergangenen Jahren die neue Wintersportsaison eröffnet. "Dann wäre vielleicht der Bann gebrochen, was internationale Wettbewerbe angeht, so dass der eine oder andere Verband sagt, wir versuchen es auch", so Dönsdorf.