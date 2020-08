München

Experten sehen keine Gefahr durch Ammoniumnitrat in Bayern

07.08.2020, 13:59 Uhr | dpa

Branchenvertreter der Agrar- und Chemieindustrie sehen nach der Explosion in Beirut keine Gefahr durch den Stoff Ammoniumnitrat in Bayern. Der Stoff kommt im Freistaat demnach vor allem in Düngemischungen in der Landwirtschaft in großen Mengen zur Anwendung.

Die in Deutschland produzierten ammoniumnitrathaltigen Düngemittel seien dabei aber weder explosionsfähig noch selbstentzündlich, wie eine Sprecherin vom Verband der Chemischen Industrie mitteilte. "Ein vergleichbar schweres Unglück mit Ammoniumnitrat wie aktuell in Beirut ist in Deutschland nicht vorstellbar", so die Sprecherin.

Auch eine Sprecherin der Baywa AG, einem der größten deutschen Händler von Düngemitteln, hält einen Vorfall wie in Beirut in Deutschland für "nahezu ausgeschlossen". Zudem gebe es rechtliche Vorgaben, an wen ammoniumnitrathaltige Düngemittel verkauft werden dürfen, zum Beispiel an Landwirte. Die Sicherheitsvorkehrungen zur Lagerung der Stoffe bei Baywa seien wie in Deutschland generell sehr hoch.