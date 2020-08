München

Polizei holt Unterlagen aus Passauer Gesundheitsamt

13.08.2020, 16:48 Uhr | dpa

Die Polizei hat Unterlagen aus dem Passauer Gesundheitsamt geholt. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern. Zuvor hatte die "Passauer Neue Presse" berichtet, dass Unterlagen geholt und zum Polizeipräsidium nach München gebracht worden sein sollen. "Ich kann bestätigen, dass ein Transport stattgefunden hat", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern auf Anfrage.

Um welche Unterlagen es sich handelte, sagte er nicht und verwies - ebenso wie das Polizeipräsidium in München - für weitere Details an das Innenministerium. Auch dort wollte man sich aber nicht zur Sache äußern. "Bitte wenden Sie sich an das Gesundheitsministerium", sagte ein Sprecher. Das Gesundheitsministerium äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.

Nach Angaben der Zeitung soll es sich um Unterlagen mit Daten von Reiserückkehrern handeln, die sich an einer Teststation an der A3 auf das Coronavirus untersuchen ließen.