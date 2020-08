München

Warnung vor extremen Gewittern in Bayern aufgehoben

13.08.2020, 18:15 Uhr | dpa

Die Warnung vor extremen Gewittern ist in Bayern aufgehoben worden. Der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) hatte am Donnerstag eine amtliche Unwetterwarnung und die höchste Warnstufe für die Oberpfalz und Niederbayern ausgerufen, diese jedoch am Abend wieder beendet.