München

Nach Unwettergefahr: Wetter in Bayern bleibt durchwachsen

15.08.2020, 14:16 Uhr | dpa

Nach Gewittern und Starkregen am Samstag wird der Rest des Wochenendes in Bayern etwas sonniger. Besonders im Norden und Osten besteht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zuvor aber noch Unwettergefahr. Auf bis zu 31 Grad steigen die Temperaturen dann am Sonntag in Unterfranken, bis zu 25 Grad warm wird es an den Alpen. Tagsüber scheint zunächst die Sonne, vom Nachmittag an kann es in den Alpen vereinzelt wieder Gewitter geben.

Der Start in die neue Woche wird den Meteorologen zufolge durchwachsen: Am Montagmorgen scheint noch die Sonne, von Westen her ziehen dann aber wieder Schauer und Gewitter auf. Wo es kracht, kann es auch stürmische Böen geben. Wechselhaft wird das Wetter auch am Dienstag. Dafür bleibt es warm mit Höchstwerten von 21 bis 27 Grad.