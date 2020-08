München

Bauarbeiter wollen in München für mehr Lohn demonstrieren

21.08.2020, 02:33 Uhr | dpa

Wegen des festgefahrenen Tarifkonflikts in der Baubranche wollen heute Dutzende Bauarbeiter auf der Münchner Theresienwiese für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren. Die Industriegewerkschaft IG BAU fordert ein Lohn-Plus von 6,8 Prozent, im Monat soll es mindestens 230 Euro mehr geben. Bundesweit sind in vielen Städten Demonstrationen von Bauarbeiter-Delegationen geplant - unter anderem in Berlin, Hamburg und Düsseldorf.

"Uns geht es darum, wirklich klarzumachen, dass die Wertschätzung für die Kollegen in der Baubranche dringend notwendig ist", sagte Karl Bauer, Regionalleiter der IG BAU Bayern. In München werden der Gewerkschaft zufolge etwa 100 Bauarbeiter zu der Demonstration am Freitag erwartet, auch in Erlangen soll es einen Protestzug geben. Ein Sprecher des Bauindustrieverbands Bayern verwies auf Anfrage auf ein Schlichtungsverfahren, das nach drei erfolglosen Tarifverhandlungsrunden in der kommenden Woche beginnen soll.