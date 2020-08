München

Bauarbeiter demonstrieren für mehr Lohn

21.08.2020, 14:48 Uhr | dpa

Im Tarifkonflikt der Baubranche haben am Freitag Beschäftigte in München und Erlangen für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. In München kamen am Mittag etwa 60 Bauarbeiter für eine Kundgebung auf der Theresienwiese zusammen, in der Erlanger Innenstadt versammelten sich nach Angaben eines Sprechers der Industriegewerkschaft IG BAU rund 100 Teilnehmer.

Die Gewerkschaft fordert in dem Tarifkonflikt für die bundesweit rund 850 000 Bauarbeiter ein Lohn-Plus von 6,8 Prozent, im Monat soll es mindestens 230 Euro mehr geben. Für Azubis sollen es 100 Euro zusätzlich sein. Außerdem sollen die Beschäftigten für oftmals unkalkulierbare, lange Wegezeiten zu den Baustellen entschädigt werden. Drei Verhandlungsrunden mit der Arbeitgeberseite blieben bislang ergebnislos.

Trotz guter Wirtschaftslage und verlässlicher Arbeit auch während der Corona-Krise erhält die Branche aus Sicht der Gewerkschaft nicht die gebührende Wertschätzung und Anerkennung. "Der Unmut auf den Baustellen wird immer größer. Die Blockadehaltung der Arbeitgeber können wir nicht hinnehmen", sagte Karl Bauer, Regionalleiter der IG BAU Bayern.

Auch in vielen anderen Städten bundesweit gab es am Freitag Demonstrationen von Bauarbeiter-Delegationen. Eine Sprecherin des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB) verwies auf Anfrage auf ein Schlichtungsverfahren, das in der kommenden Woche beginnen soll.