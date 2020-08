Lisboa

Rummenigge: Lewandowski mit "Wahnsinns-Saison"

23.08.2020, 20:58 Uhr | dpa

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat kurz vor dem Anpfiff des Finales der Champions League am Sonntag gegen Paris Saint-Germain die Bedeutung von Stürmerstar Robert Lewandowski hervorgehoben. Der polnische Fußball-Nationalspieler, dem noch zwei Tore zur Einstellung des Saisonrekords in der Königsklasse von Cristiano Ronaldo (17 Treffer) fehlen, spiele eine "Wahnsinns-Saison", sagte Rummenigge beim TV-Sender Sky. Der Torjäger hätte die Auszeichnung zum Weltfußballer deshalb "verdient". Der Weltverband FIFA hat allerdings noch keinen neuen Termin zur Vergabe des Titels bekanntgegeben. Für das Finale gegen PSG warnte der Vorstandsvorsitzende der Münchner: "Wir müssen hellwach sein - von der ersten Sekunde an."