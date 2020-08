München

Mehr als fünf Millionen Euro für die Bergwacht

29.08.2020, 15:17 Uhr | dpa

Mit rund 5,3 Millionen Euro unterstützt der Freistaat die Bergwacht Bayern bei der Beschaffung von Fahrzeugen, Rettungsmitteln und Funktechnik. So viel Geld stehe allein im Doppelhaushalt 2019/2020 zur Verfügung, "damit Bayerns Bergwacht auch in Zukunft auf dem allerneusten Stand ist", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Samstag laut Mitteilung bei der Eröffnung der Jubiläumsausstellung "100 Jahre Bergwacht Bayern" im Alpinen Museum in München. Die Bergwacht sei ein fester Eckpfeiler der Sicherheit im Land. "Ein Jahrhundert ehrenamtlicher Dienst am Mitmenschen in oftmals lebensgefährlichen Situationen kann gar nicht genug gewürdigt werden", sagte Herrmann weiter.