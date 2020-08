München

Innenminister Herrmann fordert Bannmeile vor Parlamenten

31.08.2020, 06:00 Uhr | dpa

Berlin (dba/lby) - Nach dem Vordringen von Gegnern der Coronamaßnahmen auf die Treppe des Reichstagsgebäudes fordert Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mehr Schutz für deutsche Parlamente. Es solle sorgfältig geprüft werden, ob ein strikterer Schutz durch Bannmeilen wiederhergestellt werden sollte, so Herrmann bei "Bild live" am Sonntagabend. "Es hatte in der Vergangenheit seinen guten Grund, dass die unmittelbare Umgebung der Parlamente von Bund und Ländern tabu war für entsprechende Versammlungen und Veranstaltungen." Herrmann plädierte dafür, den Schutz der Bannmeilen ganzjährig und nicht nur in den Sitzungswochen gelten zu lassen.

Aggressive Demonstranten gegen die Corona-Politik hatten am Samstagabend Absperrgitter am Reichstagsgebäude in Berlin überwunden.