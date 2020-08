München

Rad löst sich von Kleinbus: Fünf Verletzte bei Überschlag

31.08.2020, 09:26 Uhr | dpa

Weil sich ein Rad bei voller Fahrt gelöst hat, hat sich der Kleinbus einer Familie in München auf der Autobahn 88 überschlagen. Fünf Insassen, darunter auch drei Kinder, erlitten dabei leichte Verletzungen, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Nach dem Überschlag am Sonntagabend blieb der Wagen auf der Seite liegen. "Geistesgegenwärtig eilte ein unbeteiligter Autofahrer zu Hilfe, schlug eine Seitenscheibe des verunfallten Fahrzeuges ein, half der Familie aus dem Fahrzeug und brachte sie am Fahrbahnrand in Sicherheit", hieß es. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Warum sich das Rad von dem Wagen gelöst hatte, war zunächst unklar.