München

Elfmeter-Thriller: 1860 holt gegen Würzburg Toto-Pokal

05.09.2020, 17:02 Uhr | dpa

In einem Elfmeter-Krimi hat der TSV 1860 München gegen die Würzburger Kickers den Toto-Pokal gewonnen. Torwart Marco Hiller hielt am Samstag die ersten zwei Strafstöße für die Mannschaft von Trainer Michael Köllner und bescherte dem Fußball-Drittligisten damit den ersten Cup-Erfolg. Die Würzburger waren beim 5:2 n.E. (1:1) durch einen feinen Freistoß von Arne Feick (58. Minute) in Führung gegangen. Fabian Greilinger glich kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit gegen den Zweitligisten mit einem abgefälschten Schuss aus.

Im Elfmeterschießen konnten sich die Münchner gegen den Titelverteidiger dann auf Schlussmann Hiller verlassen. Quirin Moll verwandelte den entscheidenden Strafstoß für 1860.

Die "Löwen", die durch den Finaleinzug der Kickers schon vorab für den DFB-Pokal qualifiziert waren, treffen in der Hauptrunde am 12. September auf Erstligist Eintracht Frankfurt. Für die Würzburger geht es in der ersten Runde gegen einen Zweitligisten. Am 14. September ist Hannover 96 in Unterfranken zu Gast.