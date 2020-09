München

Ferien für FC Bayern vorbei: Corona-Test und Cyber-Training

08.09.2020, 02:36 Uhr | dpa

Für Triple-Sieger FC Bayern München sind die kurzen Ferien vorbei. Nur 16 Tage nach dem Champions-League-Triumph von Lissabon muss die Mannschaft von Trainer Hansi Flick Heute wieder schwitzen. Für den deutschen Fußball-Rekordmeister stehen zunächst ein Corona-Test und ein erstes Cyber-Training an.

Am Freitag trainieren Kapitän Manuel Neuer & Co. dann erstmals wieder gemeinsam an der Säbener Straße. Coach Flick hat nach dem Gewinn von Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League nur zehn Tage Zeit, um seine Stars auf den Saisonstart am 18. September in der Bundesliga gegen den FC Schalke einzustimmen.