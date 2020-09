München

Warnstreiks bei der Post in Bayern

09.09.2020, 10:47 Uhr | dpa

Der Tarifkonflikt bei der Post führt auch in Bayern zu Warnstreiks. Am Mittwoch war das Briefzentrum in München betroffen, in dem laut Gewerkschaft Verdi jeden Tag rund eine Million Briefe bearbeitet werden. Die Gewerkschaft ging von rund 350 Streikenden im Tagesverlauf aus. In den folgenden Tagen sollen dann alleine in Bayern weitere Warnstreiks an rund 80 Standorten mit mehreren Tausend Beteiligten folgen. Zu den Auswirkungen lagen am Vormittag noch keine näheren Informationen vor.

In den Tarifgesprächen liegen die beiden Parteien noch weit auseinander. Nach Gewerkschaftsangaben bietet die Post den bundesweit rund 140 000 Beschäftigten 1,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Verdi verlangt 5,5 Prozent. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 21./22. September stattfinden.