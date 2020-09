München

Tarifverhandlungen: Angebot der Bayerischen Milchwirtschaft

10.09.2020, 14:13 Uhr | dpa

Bei den Tarifverhandlungen in der bayerischen Milchwirtschaft will die Arbeitgeberseite ein konkretes Angebot vorlegen. Dies solle nach der Mittagspause geschehen, sagte Werner Giselbrecht, Vorstandsmitglied im Arbeitgeberverband der Bayrischen Ernährungswirtschaft, am Donnerstag am Rande der ersten Gesprächsrunde in München. Details wollte er zunächst nicht nennen.

Die Arbeitnehmerseite hat ihre Forderungen dagegen bereits im Vorfeld der Gespräche konkretisiert: Die Gewerkschaft NGG will für die rund 19 000 Beschäftigten 6 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 190 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeberseite sieht sich dagegen in einem durch die Corona-Krise angespannten Marktumfeld und forderte zuletzt ein dieser Tatsache "angemessenes Tarifergebnis".