Protestaktion gegen Corona-Politik in Wiesbaden

12.09.2020, 01:47 Uhr | dpa

In Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden wollen heute zahlreiche Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen. Die Protestaktion ist nach Angaben der Stadt für bis zu 3000 Personen angemeldet worden. Die Polizei rechnet mit einer Teilnehmerzahl im hohen dreistelligen Bereich. Es soll auch eine Mahnwache geben.

Die Stadt hat die Demonstration unter Auflagen für den Veranstalter genehmigt: Dieser soll eigene Ordner für den reibungslosen Ablauf stellen. Die Protestierenden müssen eine Maske tragen und einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten. Die bisherigen Proteste in Wiesbaden gegen die staatlichen Corona-Regeln waren bislang ohne größere Probleme verlaufen. Ähnliche Aktionen soll es am Samstag auch in München und Hannover geben.