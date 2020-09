München

Demo gegen Corona-Maßnahmen in München gestartet

12.09.2020, 13:29 Uhr | dpa

In München hat am Samstagmittag eine Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen begonnen. Der Demonstrationszug habe sich langsam vom Odeonsplatz aus in Bewegung gesetzt, teilte die Polizei auf Twitter mit. Der Zug hat die Theresienwiese als Ziel, wo am Nachmittag die Hauptkundgebung stattfinden soll. Die Polizei war mit 1400 Kräften im Einsatz.

Der Demonstration war eine juristische Auseinandersetzung um Form und Größe der Veranstaltung vorausgegangen. Erst in der Nacht zum Samstag kippte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof eine von der Stadt ausgesprochene Teilnehmerbeschränkung auf 1000 Protestierende. Die Veranstalter hatten 5000 für die Abschlusskundgebung und 500 für den Demonstrationszug angemeldet.