München

Festnahmen am Rande der Corona-Demo

12.09.2020, 19:34 Uhr | dpa

Handschellen hängen am Gürtel eines Justizbeamten. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Am Rande der Corona-Demonstration auf der Münchner Theresienwiese hat es am Samstag mehrere Festnahmen von Menschen aus dem linken Spektrum gegeben. Wie viele Menschen festgenommen wurden und was die Hintergründe waren, war zunächst unklar.