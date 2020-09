Fürth

Greuther Fürth verleiht Verteidiger Lungwitz an FC Bayern II

14.09.2020, 11:52 Uhr | dpa

Die SpVgg Greuther Fürth leiht Alexander Lungwitz (20) an das Drittliga-Team des FC Bayern München aus. Der linke Außenverteidiger kehrt damit zu seinem Ausbildungsverein zurück. Lungwitz war im Sommer 2019 vom FC Bayern Campus nach Fürth gewechselt. Neben der Leihe vereinbarte der Fußball-Zweitligist nach Angaben vom Montag mit den Münchnern eine Kaufoption. "Für Alex ist es in seinem Alter wichtig, Spielpraxis zu sammeln", äußerte Fürths Sportchef Rachid Azzouzi. Das sei in der 3. Liga "auf hohem Niveau" möglich.