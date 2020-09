München

Frau soll Ehemann getötet und Urne ausgegraben haben

21.09.2020, 03:05 Uhr | dpa

Wegen Mordes an ihrem Ehemann und Störung der Totenruhe wird einer Frau ab heute vor dem Landgericht München II der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft der Krankenschwester vor, ihren Mann in der gemeinsamen Wohnung in Tegernsee mit Insulin und Morphium getötet zu haben. Später soll sie das Urnengrab ihres Mannes aufgebohrt und die Urne mitgenommen haben. Einen Teil der Asche habe sie in ein Glas, den Rest in den Bezug ihres Kopfkissens gefüllt, heißt es von der Anklagebehörde.