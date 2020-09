München

Landtag beendet Sommerpause: Regierungserklärung Aiwangers

23.09.2020, 02:12 Uhr | dpa

Die Sommerpause im bayerischen Landtag ist zu Ende: Am Mittwoch (13.00 Uhr) kommen die Abgeordneten erstmals wieder zu einer Plenarsitzung zusammen - allerdings noch in der kleineren Besetzung, die seit Ausbruch der Corona-Krise die Regel war. Zentraler Tagesordnungspunkt ist eine Regierungserklärung von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zum Wirtschaftsstandort Bayern und den aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Krise.

In den vergangenen beiden Wochen hatten sich die Fraktionen traditionell auf ihren Herbstklausuren auf den Herbst und Winter vorbereitet. Die erste Plenarsitzung in voller Besetzung findet am 8. Oktober statt - bis dahin werden noch Plexiglasscheiben zum zusätzlichen Infektionsschutz im Plenarsaal montiert.