München

Mordprozess gegen Hilfspfleger vor Ende: Plädoyers erwartet

24.09.2020, 02:09 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht München I geht der Prozess gegen einen Hilfspfleger wegen sechsfachen Mordes auf die Zielgerade. Für diesen Donnerstag (9.30 Uhr) wird das Schlussplädoyer der Staatsanwaltschaft erwartet. Sie wirft dem Mann vor, er habe seinen pflegebedürftigen Patienten an verschiedenen Tatorten in Deutschland Insulin gespritzt, das als Überdosis tödlich sein kann. Er soll über das Medikament verfügt haben, weil er - im Gegensatz zu seinen Opfern - Diabetiker ist.

Die Morde soll der Mann - Medien nennen ihn einen "Todespfleger" - laut Anklage quer durch Deutschland begangen haben: in den bayerischen Orten Ottobrunn, Eckenthal und Wiesenbronn ebenso wie in Hannover, im schleswig-holsteinischen Burg und in Spaichingen in Baden-Württemberg. Versuchte Morde werden ihm angelastet in Mülheim an der Ruhr, in Esslingen und in Weilheim in Oberbayern. Der Prozess gegen ihn war im November gestartet.