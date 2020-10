München

Bayern will Hertha-Revanche nach Hoffenheim-K.o.

04.10.2020, 01:30 Uhr | dpa

Nach der unerwarteten 1:4-Pleite in Hoffenheim will der FC Bayern in der Bundesliga wieder überzeugen und sich für den Dämpfer revanchieren. Der deutsche Fußball-Rekordmeister empfängt heute Hertha BSC, muss dabei aber wohl auf Flügelstürmer Kingsley Coman verzichten. Der Franzose hatte nach dem 3:2 im Supercup gegen Borussia Dortmund über muskuläre Probleme geklagt, am Samstag brach er dann das Training ab.

Dem Trainer Hansi Flick, der vor dem Ende der Transferperiode am Montag noch Verstärkungen fordert, fehlt bereits Leroy Sané. Dafür sind Aufbauspieler Leon Goretzka und Verteidiger David Alaba fit.

Während der Serienmeister aus München am 3. Spieltag auf Wiedergutmachung aus ist, kann der FC Augsburg die Tabellenspitze erobern. Nach zwei Siegen aus zwei Partien treten die Schwaben beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) an. Trainer Heiko Herrlich wird dabei aber fehlen, weil er wegen einer Lungenerkrankung (Pneumothorax) stationär behandelt werden muss. Ein Corona-Test war negativ.

Herrlich hatte bereits in der Rückrunde der Vorsaison gegen Wolfsburg gefehlt - damals verletzte er die Quarantäne-Regeln und verzichtete freiwillig auf seinen Einstand an der Seitenlinie der Augsburger.