München

Nass und grau in Franken, etwas Sonne im Süden Bayerns

09.10.2020, 08:19 Uhr | dpa

Am Freitag wird es im Norden Bayerns regnerisch und grau, südlich der Donau zeigt sich zeitweise die Sonne. Laut den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst (DWD) ziehen über Franken dichte Wolken auf. Regen und Temperaturen bis zu 18 Grad in Würzburg und 14 Grad in Hof werden erwartet. Im Süden des Freistaats wird es dagegen mild bei bis zu 20 Grad in Augsburg. In der Nacht zum Samstag regnet es in Franken und Schwaben. Die Tiefstwerte liegen bei elf bis fünf Grad. Am Samstag dann Regen im Süden, in Franken bleibt es nach Prognosen des DWD trocken.