Ein Jahr nach Anschlag in Halle

Mehr Schutz für jüdische Gemeinden gefordert

09.10.2020, 09:37 Uhr | dpa

Charlotte Knobloch nimmt an einer Kundgebung teil. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ein Jahr nach dem antisemitischen Anschlag auf die Synagoge in Halle will die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München Charlotte Knobloch auf den Schutz kleiner Gemeinden aufmerksam machen.

Die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, fordert einen besseren Schutz jüdischer Gemeinden in Deutschland. "Ich hoffe sehr, dass auch für die kleineren Gemeinden gesorgt wird und sie geschützt werden.



Bisher gibt es sehr viele kleine Gemeinden, die nicht solch einen umfassenden Schutz wie die großen leisten können", sagte sie ein Jahr nach dem antisemitischen Anschlag auf die Synagoge in Halle im Interview der "Passauer Neuen Presse" (PNP) am Freitag. "Wichtig ist, dass nicht nur die Gebäude bewacht und geschützt werden, sondern auch die Menschen darin und in der Nähe. Da ist noch viel zu tun. Es braucht deutlich mehr Sicherheitspersonal. Und auch dann lässt sich nicht jedes dieser Verbrechen verhindern."

"Jüdische Menschen waren hier schon mal sicherer"

Auch die Justiz sei stärker gefordert, sagte Knobloch der PNP. "Nach dem Holocaust und dem Ende des Zweiten Weltkriegs hätte ich mir als jemand, der diese Schrecken noch erlebt hat, nie vorstellen können, dass wir uns damit noch einmal beschäftigen werden müssen."



Jüdische Einrichtungen in Deutschland seien nicht so sicher, wie sie schonmal waren. "Jüdische Menschen waren hier schon mal sicherer, als sie es heute sind. Der politische Extremismus und die gesellschaftliche Indifferenz sind eine gefährliche Mischung."