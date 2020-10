Am Schlachthof

Polizei löst Rave-Party nach Corona-Verstößen auf

11.10.2020, 11:45 Uhr | dpa

Polizeibeamte stehen in den frühen Morgenstunden am Gelände des Münchner Schlachthofs: Die Party ist hier zu Ende. (Quelle: Peter Kneffel/dpa)

In München wurde die Polizei zu einer illegalen Party mit über Hundert Menschen gerufen. Als die Beamten eintrafen, hatten die meisten der Feiernden wohl schon das Weite gesucht.

Die Polizei hat eine illegale Rave-Party auf dem Gelände des Münchner Schlachthofs aufgelöst. Zunächst hieß es, die Beamten seien am Sonntagmorgen auf 200 Feiernde gestoßen. Später korrigierte die Polizei die Angabe. Als Kräfte der Bundespolizei und der Polizei gegen 7 Uhr morgens anrückten, fanden sie nur noch rund 25 Menschen vor. Andere hätten möglicherweise vor Eintreffen der Beamten das Weite gesucht, hieß es.

Ein Anrufer hatte zuvor die Polizei alarmiert und von 100 bis 150 Gästen gesprochen, sagte ein Sprecher der Behörde. Die Partygäste wurden angezeigt, unter anderem weil sie ohne Mundschutz und Abstand gefeiert haben sollen.



Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs werde geprüft, weil die Feiernden in ein leerstehendes Gebäude eingedrungen seien. Nahe der Bahngleise lagen am Sonntagmorgen noch Bierflaschen und Spraydosen auf dem Boden, so die Polizei.

Wie und von wem die Rave-Party organisiert war, konnten die Ermittler bislang nicht sagen. Seit dem 9. Oktober sind in München laut Corona-Verordnung der Stadt private Feiern im Freien nur mit bis zu 100 Personen erlaubt, in Räumen dürfen nur 25 Menschen zusammenkommen. Dabei müssen Hygieneregeln eingehalten werden. Clubs und Diskotheken dürfen in München nach wie vor nicht öffnen. Im öffentlichen Raum dürfen sich bis zu zehn Personen treffen – unabhängig davon, ob sie verwandt sind oder zusammenleben.