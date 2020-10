München

Siemens baut 109 Straßenbahnen für Düsseldorf und Duisburg

13.10.2020, 16:53 Uhr | dpa

Die Siemens-Bahnsparte hat aus Nordrhein-Westfalen einen Großauftrag erhalten. Die Düsseldorfer Rheinbahn und die Duisburger Verkehrsgesellschaft hätten gemeinsam 109 Straßenbahnen bestellt, mit einer Option für 48 weitere Fahrzeuge, teilte Siemens Mobility am Dienstag in München mit. Das Auftragsvolumen belaufe sich auf fast 400 Millionen Euro. Der Vertrag umfasse auch die Instandhaltung und Wartung der Duisburger Fahrzeuge für 24 Jahre sowie eine Option für acht weitere Jahre. Für die Düsseldorfer Fahrzeuge sei ein Ersatzteilliefervertrag für 24 Jahre geschlossen worden. Für Siemens markiere der Auftrag den Wiedereinstieg in den Markt der Hochflur-Stadtbahnen, sagte Mobility-Chef Michael Peter. Wo die Straßenbahnen gebaut werden, sei noch offen, sagte eine Sprecherin.