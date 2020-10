München

Bayerischer Fernsehpreis wird im kleinen Rahmen verliehen

14.10.2020, 00:49 Uhr | dpa

Bei einer Feierstunde in der Münchner Residenz wird heute (11.00 Uhr) der Bayerische Fernsehpreis verliehen. Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) wird die Trophäen überreichen, die in fünf Kategorien vergeben werden. Schauspieler und Regisseure können sich ebenso Hoffnungen auf einen Blauen Panther machen wie Drehbuchautoren, Reporter und andere Fernsehschaffende. Die Ehrenpreisträgerin stand zuvor schon fest: Fernsehmoderatorin Carolin Reiber hatte die Auszeichnung bereits am Dienstag von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erhalten, bevor dieser zur Ministerpräsidentenkonferenz nach Berlin reiste.

Eigentlich wird der Fernsehpreis traditionell im Mai verliehen. Die Gala im Prinzregententheater mit rund 1000 Gästen wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Nun wird sie im kleinen Rahmen nachgeholt. Die Gewinner erhalten je einen weißen Porzellan-Panther, der ein weiß-blaues Rautenwappen in den Pranken hält. Dotiert sind die Auszeichnungen pro Preis mit 10 000 Euro. Nachsehen kann man die Preisverleihung am Donnerstag (15. Oktober) um 22.45 Uhr im BR Fernsehen und anschließend in der BR Mediathek.