München

Es bleibt kalt und feucht in Bayern

15.10.2020, 07:45 Uhr | dpa

In Bayern hält sich vorerst das graue Herbstwetter. Am Donnerstag ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bedeckt und es kann regnen. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad am höheren Alpenrand und 12 Grad in Franken.

In der Nacht auf Freitag sinkt die Schneefallgrenze auf bis zu 900 Meter. Unter 0 Grad fallen die Temperaturen in der Nacht aber noch nicht.

Der Freitag wird den Meteorologen zufolge regnerisch bei Maximalwerten von 6 bis 12 Grad, auch am Samstag halten sich die Wolken im Freistaat. Die Sonne kommt erst am Sonntag wieder zum Vorschein.