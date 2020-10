München

Es wird wieder trockener in Bayern

17.10.2020, 09:57 Uhr | dpa

Nach Nieselregen und in den Alpen sogar Schnee am Samstag wird es in Bayern wieder trockener. Am Sonntag ist es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zwar zunächst noch bedeckt, ab dem Nachmittag kommt besonders an den Alpen aber die Sonne hervor. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad im Frankenwald und 12 Grad in Unterfranken. In der Nacht fallen die Temperaturen am Alpenrand unter den Gefrierpunkt auf bis zu minus 2 Grad.

Der Start in die neue Woche bringt eine Mischung aus Sonne, Wolken und Nebel. Den Meteorologen zufolge bleibt es aber zunächst trocken. Und es wird etwas wärmer: Am Alpenrand soll das Thermometer am Dienstag bis zu 17 Grad zeigen.