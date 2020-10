München

Zwei Autofahrer nach Zusammenprall schwer verletzt

24.10.2020, 14:52 Uhr | dpa

Zwei Autofahrer sind bei einem Zusammenstoß in München schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag prallten eine 54-Jährige und ein 21 Jahre alter Autofahrer am Freitagabend in einer Kreuzung zusammen. Passanten, darunter ein Arzt, eine Krankenschwester und ein Krankenpfleger kümmerten sich um die Erstversorgung. Die 54-Jährige und der 21-Jährige kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.