Moskva

Bayern wollen in Champions League nachlegen

27.10.2020, 01:18 Uhr | dpa

Der FC Bayern will heute nach dem perfekten Start in die neue Saison der Champions League (18.55 Uhr/DAZN) nachlegen. Bei Lokomotive Moskau strebt der Titelverteidiger im zweiten Spiel den zweiten Sieg an. "Wir sind guter Dinge, die Mannschaft ist gut drauf, die Vorzeichen sind positiv", sagte Vize-Kapitän Thomas Müller.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte in der vergangenen Woche mit 4:0 gegen Atlético Madrid gewonnen. Damit hatten die Münchner ihre Rekordserie auf zwölf Königsklassen-Siege am Stück ausgebaut. "Für mich ist die Bundesliga die Basis, der Alltag. Sie ist dafür verantwortlich, dass wir in der Champions League spielen können", sagte Trainer Hansi Flick. "Aber klar ist die Champions League etwas Besonderes und wir wollen auch versuchen, dass wir dieses Jahr möglichst erfolgreich sind."

Zurück im Team ist Serge Gnabry. Nach einem positiven Corona-Test hatte er das Spiel gegen Madrid verpasst. Mittlerweile ist die häusliche Quarantäne nach negativen Tests wieder aufgehoben.