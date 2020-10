München

Trautner: Halloween bitte nur innerhalb der Familie feiern

28.10.2020, 09:59 Uhr | dpa

Carolina Trautner (CSU) nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach Gesundheitsministerin Melanie Huml hat nun auch Sozialministerin Carolina Trautner (beide CSU) dazu aufgerufen, angesichts der Corona-Krise auf Halloween-Feiern außerhalb der Familie zu verzichten. "Gemeinsam basteln, verkleiden und Süßigkeiten naschen soll natürlich auch in diesem Jahr möglich sein - aber bitte nur innerhalb der Familie", sagte Trautner am Mittwoch in München.

"Wir müssen jetzt alle die Kontakte zu anderen Menschen so gering wie möglich halten und vorsichtig sein. Mit Blick auf die derzeitigen Infektionszahlen rate ich deshalb von Halloween-Feiern außerhalb der Familie und vom Tür-zu-Tür-Gehen ab", erklärte Trautner.