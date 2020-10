München

Trotz Corona Kommunaler Finanzausgleich auf Rekordhöhe

31.10.2020, 14:29 Uhr | dpa

Trotz der massiven Steuerverluste des Freistaats durch die Corona-Krise bleibt der Kommunale Finanzausgleich (FAG) in Bayern auch 2021 auf dem Rekordniveau dieses Jahres. "Wir haben intensiv verhandelt und ein solides Ergebnis erzielt. Der FAG bleibt 2021 auf höchstem Niveau von insgesamt 10,3 Milliarden Euro", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Mit der Zahlung werde die Voraussetzung geschaffen, dass die Kommunen auch in der Pandemie weiter ihre "wichtigen Aufgaben erfüllen und kraftvoll in die Zukunft investieren können". Wie der Freistaat seinerseits das Geld refinanziert, wird sich erst bei der Aufstellung des Etats für 2021 zeigen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Staatsregierung deshalb neue Schulden aufnehmen muss.

Mit dem Kommunalen Finanzausgleich regelt der Freistaat die Aufteilung von Steuereinnahmen unter Gemeinden, Städten, Landkreisen und Bezirken. Der Umfang des Ausgleichssystems stieg zuletzt unter anderem wegen der steigenden Steuereinnahmen auf immer neue Rekordwerte. Deshalb konnte Bayern 2020 die Höchstsumme von fast 10,3 Milliarden Euro bereitstellen, nach 9,97 Milliarden Euro im Jahr 2019. Wegen der Krise sind die Steuereinnahmen aber massiv eingebrochen - sowohl aufseiten des Landes als auch bei den Kommunen.