Särge und Kreuze aufgestellt

Veranstalter machen Corona-Demo zu Gottesdienst

01.11.2020, 18:32 Uhr | dpa

Bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen hatten sich fast 2000 Menschen versammelt. Damit nicht gegen die Beschränkungen der Stadt verstoßen wird, haben sich die Veranstalter eine außergewöhnliche Maßnahme überlegt.

Die Veranstalter Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in München wollten aus ihrer Kundgebung einen Gottesdienst machen. "Hier geht es nicht um Versammlungsfreiheit, hier geht es um einen Gottesdienst", sagte einer der Redner am Sonntag auf der Theresienwiese, bevor er die Teilnehmer aufrief, mit ihm zu beten. Bei Gottesdiensten im Freien gibt es in Bayern keine maximale Teilnehmerzahl.

Morgen, #Sonntag, 01.11.2020 findet in München eine wichtige #Kundgebung statt. Es handelt sich um eine offizielle Veranstaltung der #Querdenker. RA Markus Haintz, RA Ralf Ludwig und Michael Ballweg wird vor Ort sein. Die Kundgebung ist um 16 Uhr auf der #Theresienwiese. pic.twitter.com/VVrIb4qobZ — Calimero (@Kalle75291704) October 31, 2020

Die Stadt hatte nur 1000 Teilnehmer zu der Demonstration zugelassen, zwei Gerichte hatten die Beschränkungen bestätigt. Die Veranstalter von der Initiative "Querdenken 089" hatten 5000 Demonstranten angemeldet, zu Beginn der Veranstaltung hatten sich nach Polizeiangaben rund 1700 Menschen auf der Theresienwiese versammelt.

Schlimme Bilder aus #Muenchen. Särge und Sektenprediger auf der Bühne. Corona Leugner verkaufen die Demo der @PolizeiMuenchen als "Gottesdienst". Diese spielt bis jetzt brav mit. #muc0111 #coronademo #querdenken pic.twitter.com/yBNCqfsTyj — til morrow (@tilmorrow) November 1, 2020

Auf der Bühne, auf der auch Fernseh-Pfarrer Jürgen Fliege als Redner erwartet wurde, waren Kreuze aufgestellt – und Särge mit Blumenkränzen und Deutschland-Flaggen.

Nach Polizeiangaben blieb zu Beginn der Protestaktion alles friedlich.